✨☆707C Herve Chapelierエルベシャプリエ リュクストーバッグ ...

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商品詳細
商品状態：新品未使用HerveChapelier707Cサイズ：Miphone撮影、実物写真約38cm＊21cm＊19cm素材：コーテッドキャンバスモデル：707C（ポケットあり）リュクスライン舟型トートミディアムサイズ耐久性の高いコーテッドキャンバス使用シンプルなデザインと上品な色合いが特徴※色の感じ方には当然個人差がありますのでお客様が画像で判断しご購入してください。若干の誤差がありますのでご了承ください。-------------------
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