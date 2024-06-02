MAYU／ピアス／CHANGING CHANNELS

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3回ほど使用しました。かなり綺麗な状態です。購入は、22年12月。定価¥17,600※片耳販売ProductName:ringmotifpierce(cubiczirconia/cubic/gold)ProductNo.MA0140-GO-WHMaterial:キュービックジルコニア/シルバー925(ゴールドメッキ)/樹脂パール/サージカルステンレス/K18ポスト\u003c商品説明\u003eヴィンテージリングが、耳たぶについているかのようなピアス。横から見ると、リングの形がはっきり見える着き方です。ゴールドのたて爪にキュービックジルコニアが光る、クラシカルでありながらもモダンなデザインです。【CHANGINGCHANNELS】幼いころ母からもらったパールの指輪。それは母も若いころ、彼女の母からもらった指輪。トラディショナルなその指輪は、よく言えばノスタルジック。ともすれば、少し古臭くも感じさせてしまうものですが、多くのモダンで素晴らしいデザインに触れるこの仕事についてもなお、なぜかいつも好きで好きでしょうがないものでした。受け継がれた思い出に、様々な愛情をこめて、この指輪がまとう時代の感覚を変えてみたい気持ちを表現。まるでテレビのチャンネルを変えるかのように。