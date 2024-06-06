トミーゴルフ レディース ポロ黄色M 特注刺繍入り

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トミーヒルフィガーゴルフから特注刺繍入りレディースポロシャツを出品します。上品なシャツに仕上がっています。素材はコットン100％です。トミーゴルフに依頼して入れた特注ロゴです。左胸に特注ビッグロゴ刺繍あります。さらにボタン部分に小さなフラッグ刺繍があります。サイズはMです。最後の1着です。肩幅43センチ、身幅54センチ、着丈70センチ。新品未着用ですが少し古いモデルです。ご了承の上お願いいたします。送料は全国無料です。よろしくお願いいたします。