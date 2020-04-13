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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！値段交渉の際はメッセージお願いいたします！バラ売り○当方、アクリルスタンド本体、台座、使用させて頂きました。元のシールに戻しております。傷や汚れ等ございますが、まだ使用出来る状態です。
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