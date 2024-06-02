ドレステリア ブラウス☆新品未使用☆ DRESSTERIORダンガリー セリーヌ

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＊DRESSTERIORのダンガリーのバルーンスリーブブラウス新品未使用タグ付きです＊サイズは、フリー(７号〜９号くらい)です身幅、約40.0cm(胸下)着丈、約59.0cm＊色は、ネイビーとグレーが混ざったようなお色ダンガリーになります＊素材は、綿90%、麻10%です＊しっかりした生地、ハリ感がありデコルテの空きも綺麗ですセリーヌで少し似たようなブラウスが出ていました☆秋薄手ニットを中に着て、重ね着コーディネートしても可愛いですし、袖がゴムになっているので半袖にもなります裾がフレアなので細身のパンツにもとても合います☆#ドレステリア