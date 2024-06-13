【新品タグ付き】Sustainable アシメフリルブラウス



Fubail / Sustainableアシメフリルブラウス



SNIDEL（スナイデル）の「Sustainableアシメフリルブラウス（シャツ ...



Sustainableアシメフリルブラウス/STRIPE(SWFB222067) – R&Co.



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SNIDEL - 新品・未使用 SNIDEL Sustainableアシメフリルブラウスの通販 ...



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新品、タグ付き定価12980円カラー ホワイト WHT昨年のSS人気商品です＾＾Sustainableアシメフリルブラウスさ身体を巡るようにあしらわれたアシンメトリーなフリルが印象的な、女性らしさの中にもモードな雰囲気を感じさせるブラウス。フリルはダーツで仕立て、より綺麗な波を描くようにデザインしました。身頃部分はすっきりとシンプルに仕上げることで、こだわりのディテールが際立った印象に。インパクト抜群のルックスなので、1枚でもお洒落度の高いスタイリングが完成します。【Fabric】フリルに立体感を与える程よいハリの生地を使用。定番のホワイト、女性らしい色合いのピーチ、夏らしく爽やかなストライプの3色をご用意しました。ペットボトルなどを再利用した、リサイクルポリエステル混の生地を使用。環境に優しいサステナブルなアイテムです。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···春、夏カラー···ホワイト