◆ワコール◆サルート 47グループ キャミソール◆L◆CTJ247◆ホワイト◆

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ワコール サルート 57G キャミソール CTJ257 ML ワコール サルート 57G キャミソール CTJ257 ML

■メーカー■Wacoal/ワコール■品名■サルート47グループキャミソールLサイズ■カラー■ホワイト(WH)■サイズ■Lサイズ(バスト：86-94cm)■定価■12,100円(税込)■素材■ポリエステル・ナイロン・その他(スリット糸使用)■状態■新品・タグ付※極わずかなほつれ等ある場合がございますが、格安出品の為ご了承ください。■特徴■・レースとアップリケにはラメ糸を使用・アップリケにはスワロフスキー・クリスタル付き・洗濯機可※お洗濯は、必ず「取り扱い表示」にしたがってください。■管理番号■岩79■発送■ゆうメール予定※祝日除く月・水・金曜日に行っております。ランジェリースリップインナールームウェア下着ロングレース白 花柄 Wacoal