GABRIELA ARTIGAS/ガブリエラ アルティガス】メキシカンペソペンダ

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値下げしました！大きめのコイン、長めのチェーンで存在感のあるおしゃれなネックレスです。留め具はなく、頭から被るタイプです。 お値下げ希望の方はご連絡下さい、常識範囲内でお値下げします。【GabrielaArtigas/ガブリエルアルティガス】2003年スタートのL.A.在住の新鋭アクセサリーデザイナー、GabrielaArtigas。現在でも、ハンドメイドで丁寧に作る姿勢は変わらずに、ヴィンテージ素材から天然石・銅・シルバー木といった様々な素地を用いた感性豊かなアクセサリーの作り、ファッション業界から大きな注目を集めています。とても人気のお品探されてる方へ先月一目惚れして購入しましたが、自分の持ちものを考えて出番がなさそうなので、新品のうちに69300円で購入