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オールドコーチ オールレザー ショルダーバッグ USA製 ゴールド金具
商品番号 J85961065796
商品名

オールドコーチ オールレザー ショルダーバッグ USA製 ゴールド金具
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●即購入OK！●フォロー割・まとめ割実施中！　詳しくはプロフィールをご覧ください●It'sokaytocommentinEnglish！【型番／シリアルNo】4903【素材】ブラウン　茶色【素材】PVCレザー【サイズ】横30×縦24×マチ16（cm）ショルダー長100～115（cm）【内ポケット】ファスナーあり：1ファスナーなし：0【外ポケット】ファスナーあり：1ファスナーなし：0【状態】ヴィンテージ品のためレザーに少し劣化がありますが、レザー用保湿クリームを塗布して保護しています。その他傷や汚れ、角スレ等なくヴィンテージ品としてはきれいな状態です。【購入元】オークション大手ストア※鑑定済みの正規品になりますので安心してお買い求めください。【お知らせ】ご購入前にプロフィールをご一読ください。割引情報、梱包方法等記載しております。また、ご不明点・ご質問がありましたらコメントよりお気軽にお問い合わせください。#ゆとが出品しているレディース商品はこちら#ゆとが出品しているメンズ商品はこちら#ゆとが出品している全ての商品はこちらキーワード：OLDCOACH　オールドコーチ　アメリカ製　USA製　フラップ　ショルダーバッグ　クロスボディ　肩掛け　肩がけ　斜め掛け　斜めがけ　本革　鞄　かばん　カバン　茶色　ブラウン200523-112A2-0064
http://narcologia.ru/goods/flight259128.html
http://narcologia.ru/goods/protein265434.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic868412.html
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