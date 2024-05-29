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レッチリ　プラチナ席　特典グッズ　Red Hot Chili Peppers
商品番号 K84014893875
商品名

レッチリ　プラチナ席　特典グッズ　Red Hot Chili Peppers
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,326 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RedHotChiliPeppersレッド・ホット・チリ・ペッパーズ東京ドーム公演のプラチナ席特典グッズです。【プラチナ席特典】ラミネートパストートバッグソックスコースターキーホルダー未開封、未使用品です。入場の際に、スタッフの方から手渡しで貰ったものを、自宅まで大切に持ち帰って来ました。バラ売り、値引きは不可です。自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。#レッチリ#REDHOTCHILIPEPPERS
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