レッチリ　プラチナ席　特典グッズ　Red Hot Chili Peppers

RedHotChiliPeppersレッド・ホット・チリ・ペッパーズ東京ドーム公演のプラチナ席特典グッズです。【プラチナ席特典】ラミネートパストートバッグソックスコースターキーホルダー未開封、未使用品です。入場の際に、スタッフの方から手渡しで貰ったものを、自宅まで大切に持ち帰って来ました。バラ売り、値引きは不可です。自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。#レッチリ#REDHOTCHILIPEPPERS



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