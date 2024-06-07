【新品・未使用】エルメスツイリー 2023aw 最新作 エルメスストーリー

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23AW１番人気♡HermesStory国内直営店で購入した新品・未使用・タグ付きです。【カラー】ブルー・パール／ピンク／グリーン【素材】シルク100%箱はつきません。ご希望の方にはプラス500円で専用のツイリー箱とショッパーをお付け致します。コメントにてお知らせ下さい。すり替え防止のため返品交換は受け付けておりません。新品・未使用・タグ付きですが自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー