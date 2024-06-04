ルイヴィトン　モノグラム　ルーピングGM ショルダーバッグ

LOUISVUITTONヴィトンモノグラムルーピングGMショルダーバッグ トートバッグ✳サイズ縦約31cm横約29cmマチ約11cm多少の誤差があるかもしれません、ご了承ください。✳製造番号LB0092✳状態持ち手部分は少し色が濃くなり、色むら、シミがあります。ファスナーポケット内部にペン跡がありますが(画像9枚目)、使用に際し支障は無いかと思います。外側に大きな傷や破れなどは無くキレイな状態です。コンディションはいいのでまだまだお使いいただけると思います⭐商品状態は画像にて確認をお願いします。中古品、自宅保管にご理解頂ける方、宜しくお願いします。



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