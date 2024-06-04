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【日本未入荷】最新作！マリテフランソワジルボー スエード★肩掛けバッグ正規品
商品番号 O78045845830
商品名

【日本未入荷】最新作！マリテフランソワジルボー スエード★肩掛けバッグ正規品
ブランド名 マリテフランソワジルボー
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国の直営店舗にて購入MARITHEFANCOISGRBAUDのスエード肩掛けバッグスエード商品につき通常のエコバッグと違いかなりの高級感があります現代ソウルの正規店舗にて購入した品になります。タグ付きの新品未使用品です。日本では未発売の品となりますので、是非この機会にご検討下さい。私が購入した時はラスト1個でした！■商品名■MARITHEFRANCOISGIRBAUD　CLASSICLOGOECOBAGマリテフランソワジルボー　クラシックロゴスエードトートバッグ■色■黒サイズは画像で確認お願いします#マリテフランソワジルボー#スエード肩掛けバッグ#トートバッグ#ショルダーバッグ#バッグ素材···スエードカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/contemplate565477.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce512655.html
http://narcologia.ru/goods/freshman273756.html

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