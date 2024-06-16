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牛革 ハンドバック 本革・ブラウン(茶色)横幅…33cm高さ…21cmまち…約12cm持ち手の長さ…33cmしっかりした作りのほど良い大きさのハンドバックです下、半分はメッシュ風になっています内部はファスナー式のポケットが1つ付いており￼外側にもファスナー式のポケットが1つ付いています数回使用し、その後保管していました上部の本革の部分に擦り傷等あります・・裏の持ち手の金具が少し￼錆びています(最後の写真でご確認ください)長期自宅保管品をご理解の上よろしくお願いします。★お値下げ交渉はご遠慮下さい！★お値下げいたしました！2200円→1980円→1850円牛革製品牛革バック切り替えバックハンドバッグトートバックショルダーバックセカンドバッグクラッチバッグメンズバッグレディースバッグ内ポケット付き￼