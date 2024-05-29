お値下げ　ｍ＆kyoko とても涼しい　コットンカットソー

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素材...コットン100でとても軽く涼しいです。纏っていないような軽さです。何とも言えない生地です。タグはありませんが未使用ですが、出品に際ししわになっていたのでアイロンかけをしました。サイズ 身幅59 着丈56（真ん中）65（サイド）袖23 肩幅54（ドロップショルダー） 小さく畳んでの発送になります。