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お値下げ　ｍ＆kyoko とても涼しい　コットンカットソー
商品番号 V22746213082
商品名

お値下げ　ｍ＆kyoko とても涼しい　コットンカットソー
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...コットン100でとても軽く涼しいです。纏っていないような軽さです。何とも言えない生地です。タグはありませんが未使用ですが、出品に際ししわになっていたのでアイロンかけをしました。サイズ　身幅59　着丈56（真ん中）65（サイド）袖23　　　　　肩幅54（ドロップショルダー）　　　　　　　　　小さく畳んでの発送になります。
http://narcologia.ru/goods/revamp145922.html
http://narcologia.ru/goods/peroration951115.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation287124.html
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