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- お値下げ ｍ＆kyoko とても涼しい コットンカットソー
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商品詳細
素材...コットン100でとても軽く涼しいです。纏っていないような軽さです。何とも言えない生地です。タグはありませんが未使用ですが、出品に際ししわになっていたのでアイロンかけをしました。サイズ 身幅59 着丈56（真ん中）65（サイド）袖23 肩幅54（ドロップショルダー） 小さく畳んでの発送になります。
http://narcologia.ru/goods/revamp145922.html
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