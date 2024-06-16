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Sally Scott サリースコット　ブラウス
商品番号 J14884863023
商品名

Sally Scott サリースコット　ブラウス
ブランド名 サリースコット
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SallyScottサリースコット　ブラウスサイズ　9号(着丈51.5㎝、身幅42㎝)素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください素材：ポリエステル100%透け感があります数回着用して、クリーニングのあとクローゼットで保管していました目立った汚れや傷などありません個人宅での保管ですのでご理解のうえご購入をご検討ください（神経質な方のご購入はお控えください）小さく折りたたんで発送しますメルカリ便、匿名発送ですお値段交渉はご遠慮くださいどうぞよろしくお願いいたします
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