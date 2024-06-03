マイストラーダ　フレンチ抜けシャツブラウス

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商品詳細
マイストラーダ フレンチ抜けシャツブラウスタグ付き新品未使用品です。女性らしい抜け感のある着こなしを叶える、洗練ムード漂うシャツブラウス。肩周りを華奢見せするフレンチスリーブデザインも目を惹くポイント!上品なマテリアルできちんと感もキープされているので、オフィススタイルにも好相性な1枚。ワードローブの即戦力として、マルチな活躍が期待できそうです。サイズ:38(Mサイズ位)着丈約70cmカラー:ブラック(黒)定価:14,300円
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http://narcologia.ru/goods/conception710457.html
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