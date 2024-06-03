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WHO'S WHO gallery コルセット2wayビスチェトップス
商品番号 A65161386508
商品名

WHO'S WHO gallery コルセット2wayビスチェトップス
ブランド名 フーズフーギャラリー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WHO'SWHOgalleryコルセット2wayビスチェトップスの黒◼️です！！1度試着して似合わなくて、保管してました(༎ຶ⌑༎ຶ)新品同様になります。前後関係なく着ることが出来ます*ˊᵕˋ*着回ししやすく、細見え出来ると思います！購入価格：5,390円実物とサイズ：写真に載せてあります素人保管ですがそれでも良ければ、ご検討よろしくお願いしますm(__)m柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし
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