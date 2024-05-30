新品スコットクラブ系列リボンベルト付きシャツジャケット22000円

新品タグ付き、Ampleのシャツジャケットです。1枚でシャツてとして、羽織りのジャケットとしても◎。リボンベルト付き。さらっとした肌触りの、ハリ感のある生地。ライトアウターにピッタリな羽織りです。袖をまくっても可愛いです。定価22000円。お色はベージュ。平置きで、着丈は約63cm、バストは約43cm、肩幅は約41cm、袖丈は約54㎝。詳細は写真でご確認下さい。コメント無しでご購入していただいても大丈夫です。よろしくお願い致します。



新品スコットクラブ系列リボンベルトサファリシャツジャケット定価22000 | フリマアプリ ラクマ



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