インゲボルグ　花柄　薔薇柄　チェック　ロングワンピース

【maru_noguchiさま専用】インゲボルグのカットソー素材のロングワンピースです。大人っぽくてとても素敵な柄です。試着のみ美品です。肩パットを取り外していますが、取り外した肩パットもご一緒に発送いたします。身幅:約46cm着丈:約120cm綿100%袖丈···長袖柄・デザイン···花柄季節感···春、秋ピンクハウス カネコイサオ ワンダフルワールド ingeborgpinkhousekanekoisaowonderfulworld



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