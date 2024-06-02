2点セット【新品未使用】ポールスミス正方形タイプの手提げバッグ\u0026エコバッグ

①新品未使用PaulSmithポールスミスの正方形タイプの手提げバッグです。サイズ縦22×横22×マチ20cm素材···ナイロンとてもたくさん入りますのでスポーツや運動会，部活サブバッグ、お弁当入れ(ランチトートバッグ)まで様々な用途でこれからの時期に活用して頂けると思います。未使用なので目立つ傷や汚れや破れ等はございません、個人保管のため完全な状態をお求めの方はご遠慮ください。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロン②新品未使用PaulSmithのピンクのトートバッグサイズ:横40×縦36cm×マチ7cmとても使い勝手の良いサイズ感で通勤はもちろんエコバッグとしても活用頂けます。外は明るいピンクで内側は控えめな薄いピンクで、目立つ傷や破れ、汚れはございませんが、あくまでも個人保管のため完全な状態をお求めの方はご遠慮ください。素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ピンク柄・デザイン···プリント(ロゴなど)特徴···A4サイズ収納可(大容量)



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