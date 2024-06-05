Rossa　ロッサ　ジャケット　カシミヤ100%　ニット

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ロッサのジャケットです。袖に少し汚れがあります。(写真3枚目)多少の使用感はありますが、まだまだ活躍してくれるアイテムだと思います。カラー写真で確認をお願いいたします(光の加減で若干、色が写真と異なる場合がありますのでご了承下さい)サイズ 表記44身丈 約67cm身幅 約45cm平置きで素人採寸になりますので、多少の誤差があることをご了承下さい。写真をご確認の上、自宅保管の中古品であるということをご理解いただき、ご購入をお願いします。出来るだけ早く発送させて頂きます。他にも色々出品していますので、気にいって頂けたら是非フォローお願いします。購入前に、必ず自己紹介文をお読み下さい。