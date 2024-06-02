レベッカブティックとidemのコラボワンピース

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LEBECCA boutique × idem - ロングワンピース/マキシワンピース



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6curryとLEBECCA boutiqueの“おかわり”企画。MIX生まれるジェンダー ...

ご覧頂きありがとうございます。【出品経緯】□今の私に似合わず着ないと思ったため。【購入時期と方法】□購入時期不明。□公式オンラインストアで購入。【商品概要と状況】□#LEBECCAboutique#idem□#beige,#orange□Freesize□目立った汚れなし⚠︎クローゼットに眠っていたワンピースです。 素人検品ですので、ご了承下さい。【お届け方法】□畳んだ状態で、圧縮袋mercari宅配ビニール袋に入れさせていただきます。□ゆうゆうメルカリ便での発送□平日の場合1〜2日で発送予定⚠︎発送は前後する可能性もあります。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜閉店してしまいましたが、だいすきなLEBECCAboutiqueの#ワンピースです。大切に纏ってくれる方にお譲りしたいです。よろしくお願いします☺︎