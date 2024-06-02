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レベッカブティックとidemのコラボワンピース
商品番号 P23360994818
商品名

レベッカブティックとidemのコラボワンピース
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【出品経緯】□今の私に似合わず着ないと思ったため。【購入時期と方法】□購入時期不明。□公式オンラインストアで購入。【商品概要と状況】□#LEBECCAboutique#idem□#beige,#orange□Freesize□目立った汚れなし⚠︎クローゼットに眠っていたワンピースです。　素人検品ですので、ご了承下さい。【お届け方法】□畳んだ状態で、圧縮袋mercari宅配ビニール袋に入れさせていただきます。□ゆうゆうメルカリ便での発送□平日の場合1〜2日で発送予定⚠︎発送は前後する可能性もあります。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜閉店してしまいましたが、だいすきなLEBECCAboutiqueの#ワンピースです。大切に纏ってくれる方にお譲りしたいです。よろしくお願いします☺︎
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