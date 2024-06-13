アンドバイピンキーアンドダイアン　バッグ　ポーチ　キャンバス　ゴールド　チャーム

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商品詳細
全て新品未使用ですがタグはありません。3点セット価格です。バラ売り不可です。ブラックゴールドサークルバッグロゴチャーム付き横41cm縦36.5cmボーダーキャンバスバッグ初期より傷？が見られます。横上部59cm下部36cm縦31cmマチ18cmポーチ保管劣化が見られます。横16cm縦10cmマチ4.5cm圧縮発送になるかもしれません。形を保たれたい方は差額対応しますのでご購入前に必ずコメントをお願いいたします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可ショルダーバッグバックトートロゴチャーム
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