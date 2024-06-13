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アンドバイピンキーアンドダイアン　バッグ　ポーチ　キャンバス　ゴールド　チャーム
商品番号 M29479451518
商品名

アンドバイピンキーアンドダイアン　バッグ　ポーチ　キャンバス　ゴールド　チャーム
ブランド名 アンドバイピンキーアンドダイアン
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て新品未使用ですがタグはありません。3点セット価格です。バラ売り不可です。ブラックゴールドサークルバッグロゴチャーム付き横41cm縦36.5cmボーダーキャンバスバッグ初期より傷？が見られます。横上部59cm下部36cm縦31cmマチ18cmポーチ保管劣化が見られます。横16cm縦10cmマチ4.5cm圧縮発送になるかもしれません。形を保たれたい方は差額対応しますのでご購入前に必ずコメントをお願いいたします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可ショルダーバッグバックトートロゴチャーム
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