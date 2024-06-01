【美品✨】S MAX MARA 花柄　総柄　ビーズ　フリル

以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください。【ブランド】 SMAXMARA【アイテム】トップスTシャツ【サイズ】42着丈 66cm身幅 49cm※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。【状態】ビーズの取れもなく、目立った汚れや傷もなく綺麗な商品です。【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品※こちら自宅保管となりますので神経質な方はご遠慮下さい。



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