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◎極美品◎『HELEN KAMINSKI』3連 レザー ショルダーバッグ
商品番号 X27625012263
商品名

◎極美品◎『HELEN KAMINSKI』3連 レザー ショルダーバッグ
ブランド名 ヘレンカミンスキー
特別価格 税込 5,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２点以上まとめ買いの方は『10%OFF』させて頂きます‼︎この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎すべての商品→#かいじゅうくんレディース→#かいじゅうくんレディース＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊『HELENKAMINSKIヘレンカミンスキー』の3連レザーショルダーバッグ。３つのポケットが合わさって一つのバッグになっているので、スマートにも大容量でも使えます◎フロントはカミンスキーらしいワンポイント♪ショルダーの調節も5段階で可能。ポケットへのアクセスはマグネット式でとっても使いやすいです(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊●サイズタテ：15cmヨコ：18cmマチ：4〜13cm＊平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。＊着画はお断りしております。●状態目立った傷や汚れなどなく、全体的に綺麗な状態です。＊あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。●素材レザー本革●カラーブラック●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。●その他プロフィールをご確認頂けると幸いです(´∀｀)140522
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