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MARC JACOBSショルダーバッグ
商品番号 N11921234133
商品名

MARC JACOBSショルダーバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 5,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュマークジェイコブスのショルダーバッグです。数年前に購入しましたが、服の系統が大きく変わりあまり使用をしてなかったので、出品しました！！ご質問等あれば、コメント気軽にお願いします！写真追加アップもかのうです！百貨店で購入した、確実に正規品です。
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