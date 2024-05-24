MARC JACOBSショルダーバッグ

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商品詳細
カラー···ベージュマークジェイコブスのショルダーバッグです。数年前に購入しましたが、服の系統が大きく変わりあまり使用をしてなかったので、出品しました！！ご質問等あれば、コメント気軽にお願いします！写真追加アップもかのうです！百貨店で購入した、確実に正規品です。
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