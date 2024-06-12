ミンク　ハンドルカバー／　ブラウン系　Ｌサイズ　２枚セット／GAKE 日本製

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ＧＡＫＥ ＦＵＲ MADEINJAPAN 純正新品／検査検品GAKE／USED製品のお取り扱いはございません中古品を解体／再生製品／リメイク新品も同様☆限定品／追加不可素材／minkskinmale中茶仕様／１２W×長さ２５cm裏地上がり寸法○画像１に色調が近い。画像より遥かに美しく高品質 店主一推し❣️ (Iponepromax撮影)○3秒で装着／三つ折り／パワーマグネット○ショルダートートバッグにも☆良質でとても綺麗なミンク。画像では素材感や色調再現が困難イメージ違いの返品を承っております ○ストラップ幅／4cmまで対応○耐久性強／お手入れ簡単○単品販売／可三年間保証／無料修理❣️FURspecialst国内海外一流デザイナー／宮内庁皇室海外の王妃／パリ・オートクチュール／プレタポルテフアッションモデル／オペラ歌手俳優TVタレント芸能界等／製作多数パリ・コレクション各コレクション日本を代表するアパレル大手各社のサンプルトップブランドの製品を製作日本で唯一本格的な毛皮の鞣製(油なめし)／ミンクのドレッシング／ファーソーイング／デザインを経験キャリアは半世紀／数万点のトリミングカラーマフラーストールジャケットコートの製作実績があります海外での技術指導研鑽に励む為数十回渡航 毛皮に誰よりも精通していることを心がけ毛皮のスペシャリスト○お取り扱い説明書添付❣️(自分で出来る簡易クリーニング法)❣️○自然な状況下の使用に置いて不具合が発生した際は三年間無料で修理致します○クリーニングリメイクデザイン変更クリップカギの取り付け裏地の取り替え可毛皮製品製法特許日本第3881911号取得日本第3534521号取得国際特許(CHINA)Zo31047122取得﻿