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アナトミカ　マリリン1 サイズ22
商品番号 J29835896650
商品名

アナトミカ　マリリン1 サイズ22
ブランド名 アナトミカ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本店でしか購入出来ないサイズ22です。サイズアウトしたので出品いたします。サイズは5枚目を参考にしてください。5回くらい洗濯してます。1年くらい履いてません。
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