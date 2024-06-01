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Re:ゼロから始める異世界生活 リゼロ エキドナ ネックレス
商品番号 O74091308338
商品名

Re:ゼロから始める異世界生活 リゼロ エキドナ ネックレス
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 20,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入◎2年程前ストーンマーケットとリゼロがコラボしていた際に購入したものです好きな誕生石を選ぶことができ、ダイヤモンドが装飾されています1、2回程使用したのみで丁寧に保管してありました目立った傷はありませんが、写真を見て少しでも気になる方は購入をお控え下さい今は販売されておらず珍しい物なのでこの値段とさせて頂いています専用の箱と袋に入れて梱包して発送させて頂きます♡⃛
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