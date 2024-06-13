クレドラン　ZIP 2WAY SHOULDER BAG

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商品詳細
☻︎お値下げしました☻︎6999円→6399円→5799円シンプルなデザイン、エアリーな持ち心地、アクセントになるホワイトxブラックのカラーが可愛いバッグ♪お探しの方、いかがですか？使用回数は少なめなため、特に目立つ難は見られませんが、used品にご理解頂ける方、よろしくお願いいたします。定価：17050円
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