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- 西国 三十三ヶ所/西国三十三箇所霊場集印肉筆掛軸/掛軸/名家伝来/AA-375
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商品詳細
【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。 杉合せ箱付 軸丈 縦 203㎝×幅 69㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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