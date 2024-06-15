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橙★本革★ブリブラストラップ★ブリッドアブラック★アジャスター★アタッチメント
商品番号 F23161195473
商品名

橙★本革★ブリブラストラップ★ブリッドアブラック★アジャスター★アタッチメント
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,545 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨新品・送料込・即購入OK♪【商品名】本革！ブリッドアブラック用ストラップ！【カラー(色)】オレンジ※他、ブラウン、ネイビー、オレンジ、ホワイト、レッド、ブラック、エメラルドグリーン、ピンクが少数ございます。【素　材】牛本革エルメスのブリブラをショルダーとして持てるアタッチメントです。アタッチメントを取り付けることで本来肩掛けできないブリッドアブラックをショルダーバッグとしてお使いいただけます。牛本革を使用しており、バッグのカジュアルなイメージに上品さをプラスしてくれます。コバや金具の磨きもきれいに仕上がっていて職人のこだわりが感じられます。ハンドバッグを持っていけないアウトドアやアクティブな観光、お子様との公園などあらゆるシーンをお楽しめます♪※PMサイズ、GMサイズどちらでもお使いいただけます。※HERMESブリッドアブラック本体は商品に含まれませんのでご注意ください※他カラーご希望がありましたらコメントください。※金具は、エルメスでのお作りはございません。HERMEShermesブリッドアブラック　ポーチ　アジャスターb370
http://narcologia.ru/goods/unusable226474.html
http://narcologia.ru/goods/cotton188261.html
http://narcologia.ru/goods/capitation432908.html
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ブリッドアブラック ショルダー ストラップ アタッチメント ベルト ...
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ブリッドアブラック ストラップ アジャスター 金具 セット ２点 ...
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ブリッドアブラック アタッチメント ストラップ 本革 新品未使用 ...
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