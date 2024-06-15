橙★本革★ブリブラストラップ★ブリッドアブラック★アジャスター★アタッチメント

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✨新品・送料込・即購入OK♪【商品名】本革！ブリッドアブラック用ストラップ！【カラー(色)】オレンジ※他、ブラウン、ネイビー、オレンジ、ホワイト、レッド、ブラック、エメラルドグリーン、ピンクが少数ございます。【素 材】牛本革エルメスのブリブラをショルダーとして持てるアタッチメントです。アタッチメントを取り付けることで本来肩掛けできないブリッドアブラックをショルダーバッグとしてお使いいただけます。牛本革を使用しており、バッグのカジュアルなイメージに上品さをプラスしてくれます。コバや金具の磨きもきれいに仕上がっていて職人のこだわりが感じられます。ハンドバッグを持っていけないアウトドアやアクティブな観光、お子様との公園などあらゆるシーンをお楽しめます♪※PMサイズ、GMサイズどちらでもお使いいただけます。※HERMESブリッドアブラック本体は商品に含まれませんのでご注意ください※他カラーご希望がありましたらコメントください。※金具は、エルメスでのお作りはございません。HERMEShermesブリッドアブラック ポーチ アジャスターb370