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フランス製 デザインジャケット　ユーロヴィンテージ　アッシュペーフランス
商品番号 S62286668433
商品名

フランス製 デザインジャケット　ユーロヴィンテージ　アッシュペーフランス
ブランド名 アッシュペーフランス
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○商品説明アッシュペーフランスで5万円程で購入した、フランス製のヴィンテージデザインジャケットです。ニットの切替やボタンの配置はハイブランドさながらです。洗練されつつ、ミリタリー要素を感じるようなアイテムになっております。ユーロヴィンテージ　フレンチ　○サイズ着丈　61cm身幅51cm肩幅　43cm袖丈　62cm若干の誤差はご了承ください。○状態目立つ傷や汚れなし他にもレディースアイテムを多数出品しております！こちらからご覧くださいませ☆#poisladies☁︎フォロー割、まとめ割について☁︎・フォローしていただきその旨をコメントにてお伝えください。〜¥3000…-¥100〜¥5000…−¥200〜¥10000…−¥300¥10001〜…-¥500更にまとめ買い割引として、2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。画像や説明をご覧いただいたり、質問欄を活用いただき、ご理解いただいた上でご購入ください。又、他サイトに掲載している商品もございますので急遽出品を停止させていただく場合もございますがご了承くださいませ。気持ちの良い取引が出来ると嬉しいです。よろしくお願い致します❄︎
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