山葡萄 かごバッグ 山ぶどう カゴバッグ 細網代編み 肩掛けバッグ

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商品詳細
商品番号:99025【サイズ】(約)幅37.5cmx高さ23cmx奥行9.0cmほど２wayバッグ：ハンドバッグ 肩掛けバッグ【重さ】約510g【編み方】細網代編み【素材】やまぶどう 胡桃木巾着素材：綿麻
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