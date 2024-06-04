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山葡萄 かごバッグ 山ぶどう カゴバッグ 細網代編み 肩掛けバッグ
商品番号 Q76743579958
商品名

山葡萄 かごバッグ 山ぶどう カゴバッグ 細網代編み 肩掛けバッグ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 14,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号:99025【サイズ】(約)幅37.5cmx高さ23cmx奥行9.0cmほど２wayバッグ：ハンドバッグ　　　　　　　肩掛けバッグ【重さ】約510g【編み方】細網代編み【素材】やまぶどう　　　胡桃木巾着素材：綿麻
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