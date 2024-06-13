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商品詳細
FURLA 二つ折り財布カラー ブラック状態未使用に近いのでとても美品です。・サイズ：約横11cm×縦9cm×厚み3cm・素材：レザー・開閉：スナップ・内部：スナップ式小銭入れ×1、札入れ×1、オープンポケット×2、カードポケット×3・付属品：箱 保存袋。ポケットに入れていてもかさばりにくい、手元に収まるサイズです。
http://narcologia.ru/goods/kindness956905.html
http://narcologia.ru/goods/freshman387956.html
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未使用に近い FURLA フルラ 折り財布 ブラック
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JChere mercari Proxy Service: 未使用に近い‼️ フルラ FURLA ...
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未使用に近い FURLAフルラ 折り財布 ブラック - 折り財布
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