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未使用に近い　FURLAフルラ　折り財布　ブラック
商品番号 J79043754596
商品名

未使用に近い　FURLAフルラ　折り財布　ブラック
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLA　二つ折り財布カラー　ブラック状態未使用に近いのでとても美品です。・サイズ：約横11cm×縦9cm×厚み3cm・素材：レザー・開閉：スナップ・内部：スナップ式小銭入れ×1、札入れ×1、オープンポケット×2、カードポケット×3・付属品：箱　　保存袋。ポケットに入れていてもかさばりにくい、手元に収まるサイズです。
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