Mercury duo ハイツイスト　スタンドカラー　ニットワンピース

ハイツイストスタンドカラーニットワンピースMercuryduo試着のみで保管していました。定価¥18,700グレー表記ですが、ラベンダーぽく見える色味です。シャリ感のある細い糸でかっちりと編立てたミラノリブは、エレガントで大人っぽい雰囲気を演出してくれます。最小限までそぎ落とされたミニマルなデザインがより一層、上品さをプラスしてくれます。高めのウエストに、程よく広がるフレアシルエット、大人っぽいミモレ丈と、計算されたシルエットがこだわりポイント。【スタイリング】クラシックな雰囲気にするならスカーフを合わせたり、今年はビット付きローファーを合わせても◎。※着用画像はフラッシュの加減で実際の製品と色味等が異なる場合がございますので、生地のズームアップ画像をご確認ください。※ご利用の端末画面の設定により実際の商品と色味が異なる場合がございます。【商品特徴】透け感:なし伸縮性:あり生地の厚さ:普通サイズ感:普通裏地:なしポケット:なしファスナー:なし#マーキュリーデュオ#Mercuryduo



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