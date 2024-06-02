FENDI フェンディ イタリア製 シルクウール マフラー ストール

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FENDIフェンディイタリア製シルクウールマフラーストールタテ系にシルクのゴールドヨコ系 ふわふわのシャギーヤーンチクチク感のない柔らかい生地感レディースアイテムですがユニセックス、男女兼用でお使い頂けるデザインかと思います！●サイズ縦43横156※平置き採寸です！素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーゴールドイエローカーキ系●素材シルク52%ウール34%ナイロン14%●状態使用感は若干ございますが特記するダメージ無いと思います。写真にて全体の雰囲気をご確認ください。着用に問題ないコンディションかと思います。上質な素材でまだまだお使い頂けます！※美品ですが中古品、used、古着にご理解のある方のみご購入ください。●購入後2～3日以内に発送致しますゆうゆうメルカリ便↔らくらくメルカリ便は変更させて頂く場合もございます【管理番号 5658】※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*ご覧頂きありがとうございます！即購入OK◎送料無料です！【フォロー割】フォローして下さった方には★〜5999円→200円引き★〜9999円→300円引き★10000～円→400円引き割引致します！ご購入前にコメント欄に「フォロー割引希望！」とお知らせ下さいもちろん既にフォロー中の方も対象ですのでコメント欄よりお知らせください*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*■他の商品はこちら↓#古着屋mokoメンズレディースセレクト古着多数出品中！おまとめ買いがお得ですぜひほかのお品もご覧ください︎︎◎■他のアイテムはこちら↓#古着屋mokoレディースアイテム#古着屋mokoストール