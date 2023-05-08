LIPS！唇の形！ VERY LIGHT YELLOW 0.689ct

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※他のサイトや店舗での販売も行っております。お手数ですが入札前に購入確認のコメントをお願い致します。LIPS！唇の形！VERYLIGHTYELLOW0.689ct/RT0880/CGLなんとダイヤモンドで唇の形を作ってしまいました！もちろんパーツは１つで！ぷっくりとして可愛らしく、さらにセクシーな唇のダイヤ！VLYなので優しいイエローカラーとなっております。他には絶対にない珍しいカットですので、気になった方は是非！お買い求めください！！！レーザーを使用して加工するレーザー加工によるダイヤモンドの加工は、レーザーを局所的に照射することによって加熱すると、ダイヤモンドが大気中の酸素と反応し、炭酸ガスとなって消滅するという性質を利用しています。レーザーにも様々な種類があるのですが、ダイヤモンドの加工に利用するレーザーはYAGレーザーです。このレーザービーム加工は、ダイヤモンドの穴あけや切断にも利用されるなど、非常に幅広く利用されています。リングの中石、ネックレスにしても楽しんで頂けるカラーダイヤモンド是非如何でしょうか？●加工のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。★カラー関連コメントご購入時の参考に★黄色＜イエローダイヤモンドの持つ意味・イメージ＞明るさ・人気者・希望・ユーモア・好奇心・ひらめき騒がしい・幼さ・甘え・寂しさ・現実逃避＜どんなときに黄色を取り入れたらよいか＞*明るく楽しい気持になりたい*自由で開放的な感情を持ちたい*子ども心を取り戻したい*子どもとコミュニケーションをとりたい*アイデアが欲しい宝石名：ダイヤモンド（天然）シェイプ：Xカラット：0.689ctカラー：VERYLIGHTYELLOWクラリティ：SI1色の起源：ナチュラル蛍光性：NONEピース：1pサイズ：4.68×7.24×3.05mm付属品：CGL◉ご購入前に、プロフィールに記載しております販売規約を必ずお読みください。カラーダイヤモンドファンシーカラーダイヤモンドピンクダイヤモンドブライダルリング指輪ネックレスイエローダイヤモンドブルーダイヤモンドルースジュエリーペンダントピアスイヤリング