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FURLA フルラ　レザー　チェーン　ショルダーバッグ
商品番号 N61830071683
商品名

FURLA フルラ　レザー　チェーン　ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAフルラショルダーバッグカラー　BLACKサイズ　高さ15.5cm×横幅19cmまち6cmプレゼントで頂きましたが、使用しないため出品します。確認したところ目立った傷や破れ、汚れなどなく内外部ともに状態は良好ですが素人保管、3回ほど使用しましたので神経質な方はお控えください。購入後の返品、交換、キャンセルはうけつけません。常識の範囲内でのお値下げ交渉受け付けます。
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