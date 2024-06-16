FURLA フルラ　レザー　チェーン　ショルダーバッグ

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商品詳細
FURLAフルラショルダーバッグカラー BLACKサイズ 高さ15.5cm×横幅19cmまち6cmプレゼントで頂きましたが、使用しないため出品します。確認したところ目立った傷や破れ、汚れなどなく内外部ともに状態は良好ですが素人保管、3回ほど使用しましたので神経質な方はお控えください。購入後の返品、交換、キャンセルはうけつけません。常識の範囲内でのお値下げ交渉受け付けます。
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