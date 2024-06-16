クロエ Chloe パディントン ハンドバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。クロエハンドバッグの出品です。【出品について】出品している商品は確実に正規品です。安心してご購入下さい。【ブランド】クロエ【コンディション】詳細は画像にてご確認ください。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくコメントください。【カラー】ホワイト【付属品】なし※自宅保管品になりますので見落としの小傷等はご了承下さい。商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。ご理解頂けない方、または神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ。【梱包、配送について】梱包はプチプチに包みダンボール、または簡易梱包資材に入れての発送になります。#クロエ#Chloe#パディントン