FacePump Premium/フェイスポンプ プレミアム /EMS複合美顔器

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商品詳細
FacePumpPremium/フェイスポンププレミアム2023年1月に購入購入後数回の使用/動作確認済み箱の内側にシミがあります。※購入後丁寧に保管しておりますが、 1度人の手に渡った商品でもありますので 神経質な方はご購入をご遠慮ください。———————————————————————-品番：TBFP-02Gカラー：ブラックトリートメントヘッド：24K純金メッキLED光美容：赤色LED本体サイズ57(W)×29(D)×120(H)mm / 約105g電源充電・コードレス(リチウムイオン充電池DC5V)本体材質PC充電時間約5時間使用時間約3時間(満充電時)セット内容●本体 ●取扱説明書 ●USB充電ケーブル ●ポーチ原産国 日本海外使用可能————————————————————————※気になることはコメントしていただければ 確認してお返事させていただきます。部位···顔
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