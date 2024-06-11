リファファインバブルピュアReFa FINE BUBBLE PURE

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商品詳細
☆新品、未使用、未開封☆ReFaFINEBUBBLEPUREMTG最新モデル‼︎リファピュアカートリッジもお付けします‼︎定価¥32,500よろしくお願いします^^#MTG#ReFaFINEBUBBLEPURE#リファファインバブルピュア#リファ#シャワーヘッド#シャワー
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