NARDI 新品ホーンボタン付き N755 ディープコーン 正規品

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商品詳細
ナルディディープコーンパンチングレザーN755350mm正規品の中古になります。シリアルナンバー50557未開封の新品ホーンボタン、取り付けビス付き。先日まで使用してました。目立つ大きなキズ、破れありません。禁煙車です。中古になりますので、ご理解ある方のご購入をお待ちしています。元箱あります。
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