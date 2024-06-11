新車外しトヨタGR86純正サスペンション一式

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新車外しのGR86（ZN８）用ショックアブソーバー一式です。納車日外しのため実走行距離は５㌔未満となります。型番はB型です。ヘタリ等は組んでいるので確認出来ませんが、問題ないかと思います。但し、一度装着していた物ですので、小キズ、スレ等はあります。その点、中古品ですのでご理解頂ける方ご検討宜しくお願いします。品番フロントはZB20310CC020（230712）とZB2310CC030（230712）リヤはSB20365CC010（230712）×２本となります。流用については、スバルZC８とは共通です。また、ZN6（ZC６）については、取り付け位置は目視では同じですので流用は可能と思いますが、自己責任でお願いします。ご質問など有りましたらお気軽にお願いします。