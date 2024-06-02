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nikkan ヤマハ フルート yfl-23 Eメカ付き 動作未確認
商品番号 W82533043298
商品名

nikkan ヤマハ フルート yfl-23 Eメカ付き 動作未確認
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

nikkan現ヤマハのフルートyfl-23Eメカ付き掃除棒、ケース付きです。こちら素人のため、演奏確認してませんがシルバーポリッシュにて何度か拭いておきました。タンポも問題ないかと思いますが要メンテです。良かったらm(*__)m#ぶたちshopnikkanニッカンYAMAHAヤマハフルート管楽器yfl-23Eメカハードケース付き趣味演奏
http://narcologia.ru/goods/diamond914158.html
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