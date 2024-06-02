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- nikkan ヤマハ フルート yfl-23 Eメカ付き 動作未確認
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商品詳細
nikkan現ヤマハのフルートyfl-23Eメカ付き掃除棒、ケース付きです。こちら素人のため、演奏確認してませんがシルバーポリッシュにて何度か拭いておきました。タンポも問題ないかと思いますが要メンテです。良かったらm(*__)m#ぶたちshopnikkanニッカンYAMAHAヤマハフルート管楽器yfl-23Eメカハードケース付き趣味演奏
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