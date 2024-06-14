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MINI Sidewalk コンバーチブル　R52
商品番号 V95573554471
商品名

MINI Sidewalk コンバーチブル　R52
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 95,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボディタイプ···オープンカー燃料タイプ···ハイオク車年式···平成19年式走行距離···10万〜14.9万km車検　令和6年10月までシートヒーターバックモニタードライブレコーダー本革　ベージュ警告灯異常なしエアコン良好スピーカー交換K\u0026Nエアーフィルターポランフィルターエンジンマウント交換ブレーキパッド交換鍵1本外装　目立つ大きなキズやヘコミなどはありません。タイヤ4本変えたばかりです。現車確認可能です。自動車税別よろしくお願いします
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