MINI Sidewalk コンバーチブル　R52

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商品詳細
ボディタイプ···オープンカー燃料タイプ···ハイオク車年式···平成19年式走行距離···10万〜14.9万km車検 令和6年10月までシートヒーターバックモニタードライブレコーダー本革 ベージュ警告灯異常なしエアコン良好スピーカー交換K\u0026Nエアーフィルターポランフィルターエンジンマウント交換ブレーキパッド交換鍵1本外装 目立つ大きなキズやヘコミなどはありません。タイヤ4本変えたばかりです。現車確認可能です。自動車税別よろしくお願いします
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