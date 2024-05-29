フォルクスワーゲンシロッコ

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商品詳細
ボディタイプ···クーペ燃料タイプ···ハイオク車年式···〜平成11年式走行距離···6万〜6.9万km詳しい詳細、写真の追加などは希望がありましたら随時載せていきます。状態も良く、内装茶革のサンルーフ付き、珍しい車体になります。個人での出品になりますので、トラブル防止のため現車確認、3Nでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cotton983261.html
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