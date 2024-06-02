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ディプティック　キャンドル　シプレ
商品番号 F14529152658
商品名

ディプティック　キャンドル　シプレ
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 2,925 円
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商品詳細

DIPTYQUE（ディプティック）キャンドルシプレ（CYPRES）香り：＜ウッディ＞地中海沿岸に生えるイトスギのハチミツと樹脂を思わせる温かみのある香り。内容量：190gサイズ外箱：W80mm×D80mm×H100mm燃焼時間：約60時間短時間使用後の自宅保管品です。
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