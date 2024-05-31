OG KUSH 5ml テルペン 植物由来 精油TELPENE.COM

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原材料:麻以外の植物由来精油テルペン内容量:5ml使用方法:vapeやキャンドルなど、香りをつけたいものに使用してください。食品グレードですが、雑貨品です。(ご使用上の注意)・本製品は20歳以上のご利用を想定しての販売となります。・妊娠中、授乳中は使用しないで下さい。・身体にご不安がある場合は医師にご相談の上ご利用ください。・本製品は治療・治癒・予防を目的とした商品ではございません。・開封後はなるべく早めにご使用下さい。・可燃性の為火器の近くでのご利用は十分お気をつけ下さい。・お子様の手の届く場所や直射日光・高温多湿を避け、冷暗所にて保管してください。#テルペン#TELPENE#OGKush#精油